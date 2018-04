Riapre l'Arco Azzurro, il luogo per i baci tra gli innamorati aperto ogni weekend

L’Arco Azzurro, famoso per lo spot della Perugina riapre. Nei fine settimana, l’Arco famoso per la pubblicità dei baci della Perugina, riapre ai turisti e visitatori.

L’Arco Azzurro, monumento naturale di roccia di Santa Flavia, famoso per lo spot pubblicitario della Perugina, riapre al pubblico nei fine settimana fino al 2 giugno, con eventi e panorami emozionanti. Luogo romantico che si trova nel territorio tra Bagheria e Santa Flavia, con il suo arco ricorda una proboscide di elefante. L’apertura del sito è programmata per sabato 7 aprile, gli orari di visita sono dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30, questo per tutti i weekend fino al 2 giugno.

La sua fama ha raggiunto anche la tv: con il romantico nome di "Arco dei Baci" si è fatto strada in una pubblicità dei Baci Perugina che andava in onda negli anni Sessanta. Luogo fuori dal tempo, ideale per momenti di relax e riflessione, in particolar modo al tramonto. Il tutto è stato possibile grazie all’associazioni Natura e Cultura, Sigea, Lipu, Asd Master e Coop che hanno adesso la gestione dell'area di proprietà comunale. Per le visite il costo del biglietto è di 2 euro.