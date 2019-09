Riapre la Cascata delle Due Rocche: due giorni di eventi a Corleone

Domani, alle 11, riapre la Cascata delle Due Rocche, gioiello naturalistico nel cuore di Corleone chiuso a novembre per i pesanti danni provocati dall'alluvione che ha colpito il paese. Per l'occasione sarà inaugurato anche un nuovo percorso naturalistico con la simbolica consegna delle chiavi della città agli scout. Sarà inoltre lanciato il concorso fotografico “Lo scatto più bello” dedicato alle immagini scattate in questo luogo affascinante e fondamentale dal punto di vista botanico e geologico. Posizionata a pochi passi dal centro storico, la cascata è formata da un “salto” del fiume San Leonardo, affluente del fiume Belice ed è alta quattro metri.

Alla riapertura parteciperanno le più importanti associazioni ambientaliste attive sul territorio. L'evento fa parte della Settimana della Cultura e della Libertà, promossa dall'amministrazione comunale, che si concluderà domenica. Domani sera uno degli eventi clou, “In cammino verso l'alba”, evocativo nome scelto per la “notte bianca”. Dalle 20 alle 4.30 appuntamenti in serie per tutti i gusti da piazza Falcone e Borsellino a piazza Garibaldi. Dallo street food alla musica della Fondazione Brass Group, dalla performance dell’attore Tony Sperandeo al cabaret di “Lasciare libero lo scarrozzo”, dal pop anni ‘80 de “La quinta giusta” allo Zoo Party con Pippo Palmeri.