(R)Evolution Romagnolo, volontari tornano a pulire la spiaggia di Romagnolo

In vista di alcuni eventi che si svolgeranno i primi di settembre a Romagnolo, i giovani di Azzizzart si uniscono ai volontari di Retake Palermo per pulire la spiaggia di Romagnolo, nei mesi estivi è stata vittima di degrado e vandalismo.

L'appuntamento sarà come sempre accanto al ristorante Cantastorie (via Messina Marine 166) alle ore 18. Consigliato indossare abiti comodi e di portare guanti resistenti e sacchi neri per la spazzatura.