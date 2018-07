Retrò Fest, flow d'altri tempi nell'estate palermitana: appuntamento al Nautoscopio

Il 18 e 19 agosto a Palermo si respirerà un'aria decisamente Retrò e si ascolterà un flow d'altri tempi. Arriva nel capoluogo siculo "Retrò Fest" un evento nato dalla collaborazione tra il NautoscopioArte e Stupor Mundi Art Project all'interno della location diventata punto di riferimento per l'estate palermitana.

Il 18 agosto lo Special Guest sarà il parigino Don Cavalli & Bajaras Band; all’ anagrafe Fabrice Cavalli, musicista e songwriter parigino di origini italiane noto per la sua capacità di spaziare dal Rock’N’Roll al Folk passando per le tradizioni Cajun e Zydeco, tanto da essere considerato un esponente internazionale della “world music”. “Me and My Baby “è il titolo del brano estratto dall’album Temperamental che fa da colonna sonora allo spot IKEA 2018 e parte della soundtrack della crime commedy "The Family" diretta da Luc Besson e interpretata da Robert De Niro e Michelle Pfeiffer e sono già in tanti che si domandano se della canzone verrà concesso il bis durante il Live che sarà difficilmente dimenticato dai presenti. Sempre sabato il live di Chino y Los Morteros con il loro Chicano Rock ed il Dj Set rigorosamente in vinile di Dj Ciccio Chronic che proporrà un excursus degli anni andati per entrambi i giorni.

Domenica 19 tornerà inoltre nella “Capitale Italiana della Cultura 2018” il Burlesque Show con Wonderfull Ginger di rientro da un tour newyorkese; la performer vincitrice del “Vertigo Burlesque Festival 2015” è tra le regine del Burlesque Made In Italy ed attraverso la sua passione per gli anno d’oro di Hollywood ed i suoi Act particolarizzati da degli affascinanti costumi incanterà il pubblico. A conclusione della due giorni anche la band siciliana Halfchicken ed il loro Rhythm and Blues influenzato dal Rock'N'Roll classico degli anni '50 e dai suoni caraibici che hanno originato lo ska primitivo di quell'epoca. L'evento ad ingresso gratuito ed inserito all'interno del programma Palermo Capitale della Cultura è realizzato grazie alla Partnership con: The HotelSphere - Hotel Plaza Opéra e Hotel Principe di Villafranca, Antonyschool, PALCO Rooms&Suites, Talco Palermo, Turista a Palermo, Radio Time, Cantina Funaro, Castel Firmian Spadafora dei Principi, Tumminello Adv Associati, FORST, Auto System Palermo, Fud Bocs.