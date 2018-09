Concerti su concerti: una serata piena di musica per il re-opening del Palab

Una ricca stagione di eventi, esaltando anzitutto la bellezza della sicilianità e della palermitanità, partendo dal proprio nome. Sabato 22 settembre alle 19,30 riapre in piena attività il Palab di Palermo il locale di piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò), da sempre all’avanguardia, simbolo della movida del centro storico del capoluogo siciliano.

A dare il via alle danze di una ricca stagione di eventi sarà l’apertura dell’area bimbi, seguita dalla pizzeria e dal ristorante, con il nuovo menù stagionale ideato dalla chef Salvo Palumbo. Seguirà il concerto di Gionny Beat and the Peatnyks. ll cantante Johnny Errera, delle Cozze, con Beppe Vella, Luigi Di Napoli, Aido Mangiaracina e Sebastiano Alioto darà vita a uno show all’insegna della nostalgia parodiando famosi successi tra cui “Piccola Katy” dei Pooh, “Ma che freddo fa” di Nada e “Senza luce” dei Dik Dik. Vestiti un po’ come i Beatles nell’album Sgt. Pepper's, il gruppo non mancherà di divertire il pubblico con una sana ironia.