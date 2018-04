La reliquia di San Filippo Neri fa tappa in via Duse, il pellegrinaggio fino alla festa

Il 13 aprile, alle ore 10,30, la reliquia di San Filippo Neri sarà accolta nel Salone della VII Circoscrizione, in via Eleonora Duse, dal presidente Giuseppe Fiore, da tutti i consiglieri e dalle scolaresche del quartiere, per un momento di preghiera e di riflessione, con i bambini che leggeranno poesie sulla gioia e un dibattito su educazione e gioventù. Nel pomeriggio, alle ore 17,45, la reliquia sarà accolta nella parrocchia Maria Ss. delle Grazie in Roccella, in Corso dei Mille, 1.085/b, dal parroco p. Ugo Di Marzo, dove resterà per tre giorni.

Pregare in pellegrinaggio presso le varie istituzioni locali perché in città la politica, l’educazione dei giovani e le attività economiche siano sempre più ispirate al perseguimento dei valori del bene comune e della crescita sociale e occupazionale delle famiglie, alla risoluzione dei problemi reali e all’integrazione socio-economica degli ultimi. E’ uno degli impegni che caratterizzano quest’anno il fitto programma di festeggiamenti in onore di San Filippo Neri, copatrono di Palermo, che culminerà nella festa del prossimo 26 maggio.

Per un mese Palermo sarà interessata da una “peregrinatio” della reliquia di San Filippo Neri, custodita in un reliquiario realizzato da un artigiano palermitano, per coinvolgere le delegazioni di quartiere, le scuole, le parrocchie e tutta la comunità di fedeli attorno alla spiritualità del “Santo della gioia”, venerato dalla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri nella Chiesa di Sant’Ignazio Martire all’Olivella. La prossima settimana il pellegrinaggio toccherà la I Circoscrizione, in piazza Giulio Cesare, e la parrocchia Maria Ss. Immacolatella allo Sperone, in via Sperone