Un sorriso per i bambini in corsia, i supereroi dei fumetti fanno visita all'ospedale Di Cristina

"Regala un sorriso ai bambini in corsia d'ospedale!". E' questo l'appuntamento pensato dall'Ospedale dei bambini "Di Cristina", in via dei Benedettini 1, per giovedì 20 dicembre dalle ore 9.30 alle 11.30.

In questa occasione, i soci del club Rotaract Palermo Teatro del Sole, insieme a familiari e amici metteranno a disposizione il loro "tempo", portando allegria, gioia e buon umore nelle corsie dell'ospedale dei bambini "Di Cristina" di Palermo. L'idea? E' quella di travestirsi da super eroi dei fumetti Marvel (Avengers) e da personaggi del magico mondo della Disney e coinvolgendo i bambini degenti, personale ospedaliero e parenti dei bimbi.

Durante la giornata parteciperanno attivamente anche gli amici membri della nota organizzazione cittadina di eventi Noche de Travesura, i quali doneranno anche alcuni fasciatoi per l'ospedale, insieme ai rappresentanti della associazione Crescere Insieme Onlus Palermo, i quali forniranno i vestiti dei personaggi della Disney per l'evento. Non mancheranno i momenti di gioia e di "evasione" divertente, ma non si potranno nascondere anche i grandi momenti di commozione e sconforto già provati in passato visitando i reparti con degenti gravi o a rischio.