Referendum sul taglio dei parlamentari, ai Cantieri culturali dibattito sul voto

Il 29 marzo si svolgerà il referendum per chiedere agli elettori se convidono la scelta operata dal Parlamento di ridurre il numero dei parlamentari. Per presentare le ragioni dei favorevoli e contrari, il gruppo “Elettori per la partecipazione democratica” ha organizzato un confronto che si terrà il 7 marzo alle 9.30 nel salone dell'Istituto Gramsci – Cantieri Culturali alla Zisa.

L'incontro sarà introdotto da Giuseppe Verde, docente di Diritto costituzionale dell'Università di Palermo. Motiverà le ragioni del "Sì" Giorgio Trizzino, deputato nazionale del M5S, e quelle del "No" Elio Sanfilippo di Elettori per la Partecipazione Democratica.

Il dibattito sarà coordinato e moderato da Roberto Tagliavia.