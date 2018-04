"Segni di vita", un reading da Bulgakov a Manzoni passando per David Foster Wallace

“Segni di vita” è un reading in cui si alterneranno brani di diversi romanzieri, che hanno vissuto in tempi e luoghi distinti: da Manzoni a Bulgakov, per poi fare un salto agli anni Novanta americani per ascoltare la voce di David Foster Wallace, uno dei più grandi scrittori degli ultimi trent’anni.

Alternare gli scritti di diversi prosatori per rintracciare comuni “segni di vita”, segni grafici di esistenze vissute dove riconoscere i pensieri, le paure e le domande dell’essere umano d’ogni tempo. Condividere domande è riconoscerci umani. La lettura dei brani si alternerà ad esecuzioni di brani musicali dal vivo. All'entrata sarà possibile degustare del vino. Ingresso gratuito.