Chiesa anglicana Santa Croce, il primo reading di poesia religiosa a Palermo

Appuntamento venerdì 13 dicembre, alle ore 17, presso la Chiesa anglicana “Santa croce” di via Mariano Stabile 118/b, a Palermo, per il primo reading interamente dedicato alla poesia a tema religioso. L'evento è aperto a tutte e tutti coloro i quali vorranno leggere, testimoniare, condividere testi e scritti editi o inediti legati al tema.

Per l’occasione, verrà anche presentata l’antologia “Poesie per Dio. Quasi una preghiera”, mandata in questi giorni in libreria dalla casa editrice La Zisa. Interverranno e coordineranno: Giampiero Tre Re, direttore responsabile delle Edizioni La Zisa; padre Russell Ruffino, pastore anglicano e parroco della comunità cittadina; Davide Romano, giornalista e pastore della Chiesa protestante unita “Koinonia” di Palermo. Al termine dell’iniziativa, alle ore 19, verrà celebrata la messa in lingua italiana secondo il rito anglicano.

L’iniziativa è organizzata dalle Edizioni La Zisa, dall’associazione culturale La tenda di Abramo - Culture e religioni in dialogo, dalla Chiesa anglicana “Holy cross” di Palermo, e dalla Chiesa protestante unita “Koinonia” di Palermo.