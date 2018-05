Reading tratto da "L’Horla" di Guy de Maupassant, appuntamento al Modcafè

Ricominciano le letture attoriali al Modcafé (via Bara all’Olivella 61) per la rassegna “Short &Music Apnea” organizzata dalla casa editrice Edizioni Urban Apnea. L’appuntamento è per mercoledì 16 maggio, alle 21,30, con il reading musicale tratto da “L’Horla” di Guy de Maupassant, titolo di due racconti francesi del 1887 dove lo scrittore si confronta con il genere gotico e fantastico.

Il testo, tradotto da Alfredo Zucchi, è un diario interrotto che finisce per far presumere al lettore che chi scrive sia finito per impazzire. Una scrittura autobiografica, dove il protagonista, uomo benestante dell’alta borghesia, sente sopra di sé la presenza di un essere invisibile, chiamato l'Horla. Terrorizzato, descrive l'Horla come un doppio che a poco a poco risucchia la sua intera vita. Che cos'è l'Horla? Un alieno, un fantasma, il frutto dell'immaginazione di un folle o il futuro del genere umano? Letture dal testo di Ciccio Russo, musiche a cura di Flavio Magliozzo.