Teatro del Baglio, Verba Manent tra aperitivo sociale e contemporaneo

Verba Manent: con un aperitivo sociale parte la quarta edizione della rassegna di contemporaneo del Teatro del Baglio di Villafrati, diretta artisticamente da Valeria Sara Lo Bue.

Prende il via ufficialmente alle 17.30 di domenica 27 ottobre con un aperitivo sociale a ingresso gratuito la quarta edizione di “Verba Manent”, rassegna di teatro e drammaturgia contemporanei del Teatro del Baglio di Villafrati, che sino al 30 novembre proporrà quattro spettacoli, immersi nella suggestiva cornice di uno spazio ricavato dall’antico granaio del Palazzo Filangeri, in via Alcide De Gasperi 78, a Villafrati.

Un appuntamento, quello di domenica prossima, che consentirà di fare la conoscenza delle compagnie e degli operatori nel campo del teatro laboratorio. In programma un dibattito alternato da alcuni momenti performativi, video e letture a cura di Valeria Sara Lo Bue, a cui interverranno: Salvatore La Barbera, presidente CdA del Teatro del Baglio; Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, Teatrialchemici; Giuseppe Provinzano, Progetto Amunì/ Babel Crew; Enzo Toto, regista ed ex direttore artistico del Teatro Del Baglio; Preziosa Salatino, regista e cofondatrice del Teatro Atlante; Enrico Lodovisi, attore e conduttore del nuovo Laboratorio Teatrale del TdB; Giusianna Vitale, cantante e direttrice del laboratorio di canto del TdB; le autorità del Comune di Villafrati. A offrire l’aperitivo sarà “Dolce Sogno”, realtà gastronomica del territorio, compagna di viaggio della rassegna.