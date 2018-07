Al via "Un mare di libri", la rassegna letteraria dedicata alla lettura sul lungomare di Terrasini

Un Mare Di Libri, la rassegna letteraria organizzata dal Comune di Terrasini, giunge alla terza edizione. La kermesse è ormai un appuntamento fisso della programmazione estiva della cittadina marinara.

In programma nove appuntamenti, ogni giovedì alle ore 19, a partire dal 12 luglio e fino al 6 settembre. Novità della terza edizione è la location: gli incontri con gli autori si terranno nel suggestivo scenario di Palazzo d’Aumale, grazie alla fattiva collaborazione tra Comune di Terrasini - Assessorato alla Cultura, direzione Museo d’Aumale - Museo Riso e Assessorato Regionale dei Beni Culturali. Anche per questa edizione la direzione artistica è affidata all’editor Marina Finettino.

"Una rassegna che cresce di anno in anno, ormai un punto di riferimento per autori e case editrici, ma soprattutto un appuntamento fisso per gli appassionati di lettura - dice l’assessore alla Cultura Maria Grazia Bommarito. Mi preme ricordare che la promozione della cultura è uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione. Un sentito ringraziamento va alla direzione del Polo Museale Riso - d’Aumale che quest’anno ha voluto condividere l’iniziativa mettendo a disposizione l’atrio di Palazzo d’Aumale per ospitare la rassegna".

Il calendario completo