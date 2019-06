Ubriachi di musica, la musica dei Notanova per la rassegna al Wine Beer

La musica, il vino, la birra, i taglieri di salumi e formaggi. C’è tutto per festeggiare una serata rock a Palermo. Nuovo appuntamento giovedì 6 giugno alle 22 con “Ubriachi di musica”, la rassegna musicale del Wine Beer in via Bari 37, a pochi metri dall’area pedonale di via Maqueda.

Tanti concerti dove - tra un bicchiere di vino e un boccale di birra - si esibiranno alcuni dei migliori cantanti e musicisti di Palermo, che esalteranno così, con un evento culturale anche l’area rasente l’isola pedonale, dando visibilità anche alle arterie stradali confinanti, con l’unico evento musicale settimanale della zona. Giovedì 6 giugno sarà il turno dei Notanova, giovane rock band palermitana che suonerà per tutta la sera brani rock e pop. La rassegna continuerà, giovedì 13 giugno con il sound pop del Francesco Vannini trio, il 20 giugno il Giulia Militello duo e il 27 giugno l’esordio del Trionesto.