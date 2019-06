Ubriachi di musica, il concerto live con la Francesco Vannini band da Wine Beer

La musica, il vino, la birra, i taglieri di salumi e formaggi. E in più un cantautore. Di quelli veri. Che scrivono, compongono e suonano la propria musica. Questo è Francesco Vannini, cantante siciliano tra i più quotati, che con la su band sarà il 13 giugno alle 22 con “Ubriachi di musica”, la rassegna musicale del Wine Beer in via Bari 37, a pochi metri dall’area pedonale di via Maqueda.



Tanti appuntamenti dove - tra un bicchiere di vino e un boccale di birra - si esibiranno alcuni dei migliori cantanti e musicisti di Palermo, che esalteranno così, con un evento culturale anche l’area rasente l’isola pedonale, dando visibilità anche alle arterie stradali confinanti, con l’unico evento musicale settimanale della zona.



Giovedì 13 giugno sarà il turno di Francesco Vannini, con uno spettacolo in trio acustico. L'autore di "Bomboletta spray", "I treni", "Tornando e noi" e"Le mongolfiere" presenterà le canzoni più conosciute del suo repertorio, alcune cover italiane e internazionali, ma soprattutto alcune nuove canzoni che andranno a comporre il suo quarto lavoro discografico, un disco che avrà come titolo "Non siamo mica le star" che vedrà la luce dopo l'estate 2019. La rassegna continuerà, giovedì 20 giugno con il Giulia Militello duo e il 27 giugno con l’esordio del Trionesto.