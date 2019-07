Talè, la rassegna di Piano Focale: allo Stand Florio arriva il cinema sotto le stelle

Talè, il cinema sotto le stelle rassegna cinematografica di corti e lunghi dal 4 al 6 luglio ore 21 allo Stand Florio di Palermo in via Messina Marine, 40. La rassegna è organizzata dallo Stand Florio e dalla scuola di cinema Piano Focale.

Talè, il cinema sotto le stelle è un’occasione per passare una serata all’aria aperta, gustare la visione di un bel film e parlare di cinema nella splendida cornice liberty dello Stand Florio. Tanti gli eventi. L'ingresso è gratuito. Prenotazione obbligatoria tramite il form online.

Il programma

Giovedì 4 luglio

La serata avrà inizio con una breve lezione di cinema curata dalla scuola di cinema Piano Focale. Seguirà “Alfabeto Cinematografico”dissertazioni cinematografiche improvvisate in cui il pubblico sarà protagonista proponendo l’argomento da trattare.

Visione dei cortometraggi “Il canto delle sirene” e “Sguardi” saggi finali del primo e secondo anno della scuola di cinema Piano Focale. Consegna dei diplomi e incontro con l’attore e regista Umberto Cantone nello spazio “L’attore tra il cinema e il teatro”

Venerdì 5 luglio

Proiezione del film “Ore diciotto in punto” di Giuseppe Gigliorosso con Paride Benassai, Salvo Piparo, Valentina Gebbia e Roberta Murgia. “Ore diciotto in punto” è stato selezionato in diversi Festival nazionali e internazionali tra cui: il Festival Internazionale di Pechino 2015, il Festival di Taormina 2013 e proiettato all’ambasciata italiana a Washington D.C. Nel 2013 ha vinto il premio come miglior regia al festival dell’arte cinematografica di Imperia e il premio del pubblico al festival di Sciacca.

Sabato 6 luglio

Nello spazio “Vernacolo cinematografico siciliano” sarà proiettato il cortometraggio “Parru pi tìa”del regista palermitano Giuseppe Carleo cortometraggio vincitore al Festival di Venezia 2018 al concorso Giovani Autori Italiani. Seguirà il cortometraggio “C’è molto da aspettare?”di Gaetano Di Lorenzo presentato al Festival di Taormina 2003 e vincitore di diversi premi nazionali ed internazionali. Chiuderà la serata il cortometraggio “Se” di Giuseppe Gigliorosso vincitore di diversi festival italiani e selezionato al festival internazionale di Biarritz (Francia) 2003.