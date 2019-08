"Il Sorpasso", il film di Dino Risi sotto le stelle: ultimo appuntamento con Talè allo Stand Florio

Ultimo appuntamento della cinerassegna "Talè. I classici sotto le stelle" venerdì 30 agosto alle ore 21.15, proiezione del film "Il Sorpasso" di Dino Risi.

Questo venerdì chiude i battenti la cinerassegna "Talè. I classici sotto le stelle" in collaborazione con la piccola scuola di cinema indipendente "Piano Focale". In programmazione per l'ultimo appuntamento un grande film del cinema italiano: "Il Sorpasso" di Dino Risi. Un ritratto intenso dell'Italia al culmine del benessere durante il boom economico degli anni '60.

La programmazione è sempre preceduta da una breve introduzione del film a cura della scuola di cinema "Piano Focale". Ingresso 3 euro, ingresso gratuito per chi prenota un tavolo per la proposta food. Biglietti acquistabili in loco e sul circuito vivaticket.it