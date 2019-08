"Amarcord", il capolavoro di Fellini sotto le stelle: allo Stand Florio il nuovo film di Talè

Venerdì 23 agosto alle ore 21:15 terza serata della rassegna "Talè, i classici sotto le stelle". Proiezione del film Amarcord (1973) diretto da Federico Fellini, con la sceneggiatura dello stesso Fellini e di Tonino Guerra: un viaggio onirico verso la maturità ambientato in una Rimini fascista perfettamente ricostruita a Cinecittà.

Un appuntamento settimanale organizzato dallo Stand Florio in collaborazione con la piccola scuola di cinema indipendente "Piano Focale". La serata avrà inizio come sempre con una breve presentazione del film a cura della scuola di cinema. Talè, i classici sotto le stelle è un'occasione per passare una serata all'aria aperta, gustare la visione di un bel film e parlare di cinema nella splendida cornice liberty dello Stand Florio.

Il prossimo ed ultimo classico in programma sarà: "Il sorpasso" di Dino Risi venerdì 30 agosto. Ingresso singola proiezione: 3 euro; ingresso gratuito per chi prenota un tavolo per la "Proposta Food" allo Stand con aperitivo d’autore o cena. Biglietti acquistabili in loco e sul circuito vivaticket.it