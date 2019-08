Talè, i classici sotto le stelle: "Toro scatenato" di Martin Scorsese allo Stand Florio

Venerdì 2 agosto alle ore 21:15 prima serata di Talè, i classici sotto le stelle. Proiezione del film "Toro scatenato" (1980) di Martin Scorsese.

Un appuntamento settimanale organizzato dallo Stand Florio e dalla scuola di cinema Piano Focale. La serata di venerdì 2 agosto avrà inizio con una breve presentazione del film. A fine proiezione si potrà partecipare alla libera discussione sul film "Toro scatenato" e sul regista Martin Scorsese con un drink (facoltativo) comodamente seduti sui divanetti del verde prato dello Stand Florio.

"Talè, i classici sotto le stelle" è un'occasione per passare una serata all'aria aperta, gustare la visione di un bel film e parlare di cinema nella splendida cornice liberty dello Stand Florio. Il connubio tra lo Stand Florio e la scuola di cinema Piano Focale ha dato vita ad un evento cinematografico estivo all'aperto di grande qualità.

I prossimi classici in programma sono:

Gli uccelli di Alfred Hitchock venerdì 9 agosto

Amarcord di Federico Fellini venerdì 23 agosto

Il sorpasso di Dino Risi venerdì 30 agosto

Ingresso singola proiezione: 3 euro; Abbonamento ai 4 spettacoli: 10 euro. Ingresso gratuito per chi prenota un tavolo per la "Proposta Food" allo Stand con Aperitivo d’Autore o Cena. Biglietti acquistabili in loco e sul circuito vivaticket.it