"Pedro e Inés" e "Calzones rotos", doppio film in spagnolo (con sottotitoli) al Cervantes

Doppio e ultimo appuntamento all’Instituto Cervantes con il cinema iberoamericano di Scoprir, presso la sede di via Argenteria Nuova 33, Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Tutti i film proposti sono in versione originale con sottotitoli in italiano.

La rassegna, che propone la migliore produzione cinematografica iberoamericana, è nata dalla collaborazione dei tre Istituti Cervantes di Italia (Roma, Napoli e Palermo), con le Ambasciate in Italia Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Perù, Portogallo, Repubblica Domenicana e Uruguay e per la prima volta quest’anno arriva a Palermo. In queste due ultime giornate di cinema non perdetevi le produzioni di Portogallo, Cile e Colombia!

Martedì 5 novembre, alle ore 18:00 appuntamento con “Pedro e Inés” del regista portoghese Antonio Ferreira (durata 120 minuti) . Un film che narra una famosa storia di passione nel corso di tre epoche differenti: il Medioevo, quando tutto accadde originariamente, il tempo attuale, nel quale Pedro e Inés sono architetti in una grande città, e un futuro distopico, in cui le persone fuggono dalle città per sopravvivere.

Mercoledì 6 novembre, alle ore 17:00 “Calzones rotos” del cileno Arnaldo Valsecchi (durata 101 minuti) ambientato in una grande fattoria dove vivono solo donne: Matilde, la matriarca, le sue tre figlie non sposate e una adottiva, la più piccola. Matilde sta morendo e sul letto di morte confessa al sacerdote di aver ucciso il marito quarant'anni prima. Ultima proiezione alle ore 19:00 con “El día de la cabra” del colombiano Samir Oliveros (durata 76 minuti): una capra. Due fratelli. Un incidente a cui porre rimedio.Questa commedia, tutta in lingua creola, ci farà vivere un'avventura di riconciliazione ambientata nell'isola paradisiaca di Providencia.