Parole in musica, il concerto dei Tre Terzi alla biblioteca Agostino e Castelluccio

Durante il mese di febbraio, la #bni, la biblioteca sociale dedicata a Antonino Agostino e Ida Castelluccio, di via Sgarlata 22 a Palermo ospiterà una nuova rassegna che affianca #paroledicarta: si tratta di #paroleinmusica, una serie di incontri a cadenza mensile con autori che utilizzano la musica, anziché i libri, per comunicare le loro parole. Si parlerà, quindi, di musica e parole, di come nascono i testi delle canzoni, di come non muoiono e di come possa essere, con i conseguenti possibili aspetti negativi, un forte strumento di comunicazione ma anche salvifica. Primo appuntamento sabato 16 febbraio alle ore 11:00 con Claudio, Diego e Ferdinando, ossia i Tre Terzi. I Tre Terzi chi? La band palermitana? Certo, la band che, dal 2009, ha conquistato la Palermo by night.