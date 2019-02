"Quel terribile '92", incontro con Aaron Pettinari alla biblioteca Agostino Castelluccio

Ultimo appuntamento per la prima parte di #paroledicarta, la rassegna di incontri con gli autori organizzata alla #bni di via Sgarlata 22, a Palermo.

Martedì 26 febbraio, ore 18 l’ospite della settimana sarà Aaron Pettinari, giornalista e scrittore Si parlerà di “Quel terribile ’92”, il suo libro d’esordio. Aaron Pettinari, capo redattore di Antimafia Duemila, con la sua “opera prima” racconta uno dei momenti più drammatici della storia d’Italia (e non solo).

Il volume si sofferma su un anno che probabilmente in futuro sarà studiato nei libri di scuola per la dirompenza che ebbe nel nostro Paese per due fenomeni che si intrecciarono tragicamente fra loro: le stragi di Capaci e di via D’Amelio e Tangentopoli. In queste pagine, Aaron raccoglie “25 voci per raccontare l’anno che cambiò la storia” (questo il sottotitolo), 25 persone che danno una testimonianza diretta di ciò che avvenne in quell’anno terribile. Sarà ancora una volta l'occasione #pernondimenticare