Palermo Jam, aperitivo e musica sulle terrazze della Rinascente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Obicà, il primo Mozzarella Bar al mondo, e Il Bar, lounge bar e caffetteria sulle terrazze di Rinascente Milano e Palermo, presentano la terza edizione di PalermoJAM che propone nove concerti, dal 3 maggio al 28 giugno. Ogni venerdì, torna questa speciale rassegna musicale con le migliori band palermitane sulle suggestive terrazze di Rinascente affacciate su Piazza San Domenico, nel cuore del centro storico di Palermo, il più grande e suggestivo d’Europa. Qui, dalle 20.30, tra un drink e una degustazione di piatti che presentano il meglio delle eccellenze italiane, gli ospiti possono lasciarsi andare alla buona musica scoprendo e riscoprendo i talenti locali, nello spirito moderno e conviviale che contraddistingue l’insegna Obicà in tutto il mondo.

PalermoJAM torna quindi il 3 maggio con il primo dei nove appuntamenti in programma: una serata animata dal ritmo di Mandreucci e Vella, il duo musicale più famoso di Palermo, 30 anni di musica insieme in un format che ripercorre la storia del sound americano e inglese dagli anni 60 agli 80.

Il calendario dei concerti

05 maggio: Mandreucci e Vella, il duo musicale più famoso di Palermo, 30 anni di musica insieme in un format che ripercorre la storia della musica americana e inglese dagli anni 60 agli 80.

10 maggio: Karabà trio, Bintu e Davide Badiane, simbolo musicale di una Palermo di nuova generazione e integrata e che suona il soul.

17 maggio: Giulia Militello duo. Ex Concorrente di X Factor. La sua voce, caratterizzata da un timbro caldo e pulito, abbraccia uno stile eclettico, plasmato dalle numerose e variegate influenze che spaziano principalmente tra soul, jazz e pop.

24 maggio: Eleonora Tomasino. Da due anni la cantante scelta da Google per il suo “Google camp”, Eleonora è un altro esempio di integrazione a Palermo tramite la musica. Si esibisce con Lino Costa, chitarrista dei Tinturia di Lello Analfino.

31 maggio: Loop it, il duo rivelazione dell’anno. Antonino Di Marco, voce e chitarra, e Roberto Molinelli al sax porteranno un repertorio composto da brani funk, soul, dance e R&B. Da Mark Ronson a Pharrell Williams.

7 giugno: Alexandre Vella, ex concorrente di "The voice". Il re del soul-pop in città si esibirà con Manfredi Tumminello, il miglior chitarrista siciliano under 40.

14 giugno: Three under cover. La loro versione trio della Bubas band, il cui leader, Vito De Canio, è la migliore voce della città.

21 giugno: Simona Trentacoste, proveniente da Amici, si è specializzata in brani jazz. Il repertorio spazierà da standard jazz a brani originali resi accattivanti anche dall'ausilio dell'elettronica.

28 giugno: Chiara Minaldi e Fabrizio Francoforte. La frontwoman Chiara Minaldi (voce), e Fabrizio Francoforte (batteria) saranno capaci di creare una invisibile fusione musicale a caldo del pop e del rock con i ritmi del jazz. In scaletta brani di Diana Ross, Marvin Gaye, Tiromancino, Fabio Concato e Coldplay.

La direzione artistica per la scelta dei cantanti e dei musicisti è del giornalista Vassily Sortino. L’aperitivo del Bar, fino alle 21.30, nelle serate di PalermoJAM ha un costo di 12 euro a persona e comprende un tagliere e un drink. Tra le proposte per la cena, invece, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra i celebri piatti di Obicà, che rendono la serata un’esperienza di viaggio tra i sapori delle eccellenze italiane a partire dalla mozzarella di bufala campana DOP. Lo Speciale di maggio è la melanzana rossa di Rotonda DOP, protagonista di tre imperdibili proposte come i crostini, la caprese e la pizza. Mentre un’ottima scelta è sempre la Pizza di Obicà, apprezzata in tutto il mondo, dall’America al Giappone, e unica nel suo genere: fragrante, saporita e allo stesso tempo leggera e digeribile.