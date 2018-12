Note dolci e salata tra tè e arpa, la rassegna musicale al Copernico Cafè Bistrot

Bere the o mangiare una fetta di torta il sabato pomeriggio, con in sottofondo il suono rilassante dell’arpa. Primo appuntamento, venerdì 14 dicembre alle 17,30, con la rassegna “Note dolci e salate” al Copernico Cafè Bistrot in via Paolo Paternostro 58, a pochi passi da piazza Castelnuovo. Il locale di the, cioccolate, torte fatte in casa, ma anche burger, toast, insalate e birre propone una serie di concerti per allietare i clienti. Si comincia con il concerto arpa e voce di Romina Copernico, che con la sua musica porterà in luoghi lontani e rilassanti.