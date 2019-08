Musica e cultura, torna a Trappeto la rassegna "Non solo classica, sfumature cultural"

Dopo il successo delle passate edizioni, torna a Trappeto “Non solo classica - sfumature culturali” 2019. Dal 8 al 11 agosto, tutte le sere a partire dalle 21:30 a piazza Umberto, protagonista sarà la musica.

La rassegna, fortemente voluta dal direttore artistico Ambrogio D’Amico, contrabbassista di fama internazionale e dall’amministrazione comunale di Trappeto con il sindaco Santo Cosentino e l’assessore al Turismo Andrea Albano, dedicherà quattro giornate di musica e cultura al comune trappetese con illustri personalità e grandi artisti.

La rassegna, inserita in un ricco cartellone di eventi, avrà inizio giovedì 8 agosto con “Sensibilità musicale al femminile” dei Wind String, trio formato da B. Milito al fagotto, R. Marcello al violino e I. M. Salerno al piano. Venerdì 9 agosto sarà la volta dei Gate 4 con“Voci in primo piano”: R. Milani, L. Fricano e T. Scarpace alla voce, D. Fannivoce ed E.T. Negri al piano e alla chitarra. Sabato 10 agosto i Bach String Ensemble con “Magie musicali”: S. Petrotto violino e voce solista con la partecipazione della Danzatrice orientale Claudia Piraino.

Domenica 11 agosto il gran finale. A chiudere la rassegna sarà la Compagnia Popolare Sicana con“La Sicilia tra le note”: B. Fina alla chitarra, G. Comparetto al piffero, G. Fina alla fisarmonica e J. Patitò al mandolino. Le quattro serate saranno presentate dalla giornalista e speaker radiofonica Anna Cane.

Il programma