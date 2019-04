Eade Matta Stryker in concerto per la rassegna "Jazz Vanguard" al Tatum Art

Una voce, una chitarra, un contrabbasso. E il concerto è servito. Dominique Eade, Davis Stryker e Nilson Matta sono i protagonisti mercoledì 24 aprile al Tatum art di Palermo – con un primo set alle 19,30 e un secondo alle 21,30 – del novo appuntamento di “Jazz vanguard”, la rassegna del Tatum art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Dominique Frances Eade (16 giugno 1958 a Londra, Inghilterra, è una cantante e compositrice jazz americana. Vive vicino a Boston e fa parte della facoltà del New England Conservatory. Ha frequentato il Vassar College e il Berklee College of Music prima di laurearsi al New England Conservatory di Boston nel 1984. Eade era in un gruppo jazz con Joe McPhee chiamato Naima negli anni '90. Nel 1989 è diventata la prima artista jazz ad aver ottenuto il NEC Artist Diploma del New England Conservatory. Il suo lavoro è stato elogiato da The Boston Phoenix, Newsday, e da Peter Watrous e David Hajdu del New York Times. Entertainment Weekly la nominò la migliore cantante jazz in un articolo sugli artisti emergenti per il 1996.

Stryker è cresciuto a Omaha , nel Nebraska. Quando aveva dieci anni, è stato ispirato dai Beatles per iniziare a suonare la chitarra. Il suo interesse è stato il rock and roll fino a quando non ha ascoltato gli album My Favorite Things di John Coltrane e Beyond the Blue Horizon di George Benson a diciassette anni era un chitarrista jazz a Omaha. Nel 1978 si è trasferito a Los Angeles dove ha preso lezioni da un altro nativo di Omaha, Billy Rogers, e ha incontrato l'organista Jack McDuff . Dopo essersi trasferito a New York City, ha fatto un tour con McDuff nel 1984-5, poi ha trascorso dieci anni con il sassofonista Stanley Turrentine.

Stryker formò una band con Steve Slagle e un trio con Jared Gold e Tony Reedus (in seguito McClenty Hunter e Billy Hart). Ha lavorato con Kevin Mahogany come sideman, compositore e arrangiatore, è apparso con lui alla Carnegie Hall e ha fatto un tour con lui in Europa e in Giappone. Ha lavorato anche con Eliane Elias , Javon Jackson e Andy LaVerne. Insegna chitarra jazz alla Indiana University e alla Montclair State University e al Jamey Aebersold Summer Jazz Workshop, al Litchfield Jazz Camp e al Veneto / New School Workshop in Italia. Nel 2018 Stryker ha iniziato a insegnare la chitarra jazz online attraverso il sito di educazione musicale ArtistWorks.

Nilson Matta ha studiato basso all'Università Federale di Rio de Janeiro (UFRJ) con Sandrino Santoro, bassista brasiliano classico. Durante i suoi anni trascorsi in Brasile, Nilson ha suonato il basso con musicisti come João Gilberto, Hermeto Pascoal, Roberto Carlos, Chico Buarque de Holanda, Nana Caymmi, João Bosco, Johnny Alf, Helio Delmiro, Luis Bonfá, MPB4 e Roberto Carlos. Nilson si è trasferito a New York City nel 1985. Da allora ha suonato e registrato con artisti come Joe Henderson, Paquito D'Rivera, Slide Hampton, Herbie Mann, Mark Murphy, Oscar Castro Neves, Don Friedman, Paul Winter e Gato Barbieri.

Dopo essersi trasferito a New York City, Nilson ha co-fondato il progetto "The African Brazilian Connection" con il pianista Don Pullen. Il gruppo ha pubblicato tre album su Blue Note Records . Nilson ha poi avviato un progetto tutto suo con i suoi amici di lunga data Romero Lubambo e Duduka da Fronseca - "Trio Da Paz". Il trio ha pubblicato cinque album.

Dal 1995 al 1998, Matta ha lavorato a lungo con il sassofonista Joe Henderson. Nilson ha suonato nell'album Joe Henderson Big Band , che ha vinto il Grammy Award per il miglior grande jazz Ensemble nel 1998. Yo Yo Ma ha selezionato Nilson per suonare su Obrigado Brazil e Obrigado Brazil - Live in Carnegie Hall Concert con Yo Yo Ma , entrambi quali erano i vincitori dei Grammy. Questi album hanno dato vita a un tour mondiale che è durato per due anni. Nilson ha anche registrato con Yo Yo Ma nel suo album Songs of Joy & Peace nel 2008.

Dal 2006, Nilson si è concentrato su molti dei suoi progetti. Quell'anno ha pubblicato Walking with My Bass . È membro della International Society of Bassists e spesso appare come ospite e performer alle loro convention. Matta è anche noto per la sua capacità di insegnare, che è stata esposta in diversi contesti attraverso il paese. Nilson dà lezioni a giovani bassisti oltre ai suoi corsi di perfezionamento. Ha insegnato al Litchfield Jazz Campus. Nilson è il direttore artistico / musicale di Samba Meets Jazz Workshops. Partecipare ai singoli spettacoli costa 10 euro per il set delle 19,30 e 15 euro per quello delle 21,30.