Giallo notte, s'inizia con "Ghostland": appuntamenti in terrazza col cinema horror

Gli istituti di cultura e lingue straniere attivi a Palermo - Goethe-Institut, Institut français, Instituto Cervantes - insieme a SudTitles Palermo, presentano Giallo notte, una rassegna di film europei sul genere horror e fantastico, che si svolgerà ogni martedì sera, dall'11 giugno al 23 luglio 2019, sulla terrazza dell'Institut français di Palermo. Martedì 11 giugno alle ore 21 sarà trasmesso Ghostland (Francia/Canada, 2018). Il film è in versione originale con sottotitoli in italiano. Ingresso libero.

Da oltre vent'anni esiste un cinema fantasy e horror europeo di alta qualità. Se in Spagna il cinema fantastico e d’orrore ha conosciuto una rinascita negli anni Novanta, sotto l'impulso di giovani cineasti come Alejandro Amenábar, la sua diffusione è più limitata e contrastata in Francia (dove sono però nati alcuni maestri del cosiddetto newhorror come Pascal Laugier), in Germania (dove cominciano a imporsi giovani autori come Till Kleinert e Lukas Feigelfeld) e in Italia, dove registi coraggiosi continuano a mantenere viva una tradizione sulle rovine di un glorioso passato (è il caso del friulano Lorenzo Bianchini) quando altri usano il genere per denunciare la situazione politica del paese (Luna Gualano con Go home - A casa loro).

Questo genere è quasi sempre escluso dalla programmazione degli istituti culturali stranieri, come se il cinema d'autore fosse incompatibile con l’horror. Scopo di questa rassegna è provare ad abbattere i preconcetti e gli stereotipi legati a questo genere troppo spesso sottovalutato, per scoprire che accanto ad opere sicuramente molto mainstream e commerciali, emergono affascinanti lavori autoriali che offrono esperienze ben più radicali e incisive. Perché i film horror più efficaci sono proprio quelli che fanno leva sulla paura per andare oltre l’effetto fine a se stesso e per dare voce ai problemi e alle ansie del mondo.