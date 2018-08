EcuLab Classic: arpa, danza e musica sperimentale in una rassegna a Palermo

Dal 20 al 24 agosto al via EcuLAb Classic, una prima (mini) stagione di musica e danza sperimentale. Una rassegna con al centro uno strumento particolarmente “attrattivo” l’arpa. Angelico ma non troppo l’arpa dialogherà con il flauto e ancora con altre arpe celtiche con le coreografie di Fabio Dolce e Antonino Ceresia. Nello specifico il programma/progetto con sottotitolo “concerti alla Cala” prevede l’esibizione di giovanissimi professori musicisti in versione duo, trio, quartet e i danzatori Fabio Dolce e Antonino Ceresia. L’intera kermesse sarà realizzata nello spazio culturale Eculab.

Il programma

20 agosto alle ore 21.00 Hdance con Giorgia Panasci, arpa e Fabio Dolce, danza;

22 agosto ore 21.00 Harmonius Duo con Giorgia Panasci, arpa e Francesca Milano, flauto;

23 agosto ore 21.00 Sperimental HarpDance con Francesca Milano, flauto, Giorgia Panasci, arpa, Fabio dolce e Antonino Ceresia, danza;

24 agosto ore 21.00 Eclectic Harps, Fabio Rizza, Valerio Nicosia, Giorgia Panasci e Chiara Bellamacina, arpe celtiche.

EcuLAb Classic propone quattro concerti di altissimo profilo artistico e di indiscussa originalità. EcuLab Classic è un contenitore artistico/culturale sperimentale promossa con il patrocinio dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il progetto mette in risalto i tanti talenti siciliani e non, attraverso un unico linguaggio artistico condiviso. EcuLab CoArt promuove idee e progetti atti a qualificare, promuovere e valorizzare artisti e iniziative nelle diverse specificità nello spazio ri- qualificato del centro storico, tra il porto e la Cala, di Palermo. La direzione artistica è di Giorgia Panasci. Gli spettacoli sono ad ingresso libero e fino ad esaurimento dei posti disponibili previa richiesta indirizzata alla email dell’Associazione: info@ecusicilia.it.