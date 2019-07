Musica jazz e vino in una notte d'estate, concerto alle cantine Duca di Salaparuta

Le Cantine Duca di Salaparuta di Casteldaccia sabato 13 luglio 2019 aprono la stagione estiva a ritmo di Jazz! Un quartetto unico, composto da Loredana Melodia - Voce, Andrea Beneventano - Pianoforte, Mauro Romano - Contrabasso e Ninni Navarra - Batteria, per arricchire il calendario culturale delle Cantine, dedicato all’arte, alla musica, al cibo e ovviamente al vino. Non perdete questo evento in cui potrete ascoltare ottima musica, assaporando le delizie del territorio nelle isole gastronomiche e godendovi un bicchiere di vino, in compagnia degli amici e accarezzati dalla dolcezza della notte. Vi aspettiamo per trascorrere insieme una serata indimenticabile!