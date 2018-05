La musica barocca in un gioiello del '600, concerti al Santa Caterina D'Alessandria

Musica barocca in uno dei gioielli della Palermo seicentesca. Appuntamento venerdì 1 giugno, all’oratorio di Santa Caterina d’Alessandria, nei pressi del teatro Massimo per la nuova rassegna Baroque music, progetto artistico ideato da Giuseppe Di Franco, consulente turismo e cultura e project manager, e realizzato in collaborazione con: l’Arcidiocesi di Palermo e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (Luogotenenza Italia-Sicilia).

Ad aprire il cartellone di questa prima edizione, domani alle 19, sarà il concerto per coro e solista della Corale Melica diretta da Andrea Fossati, con il pianista Roberto Agrestini e il tenore Fabrizio Corona. Il secondo concerto è in programma domenica 3, a esibirsi sarà il Duo Bach composto da Chiemi Wada (flauto traverso) e Antonio Di Rosalia (chitarra classica). La seconda parte della rassegna si terrà invece fra settembre e ottobre. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.