Dopo l'"apericena" a Palermo arriva l'aperi-libro: la rassegna alla casa editrice Nuova Ipsa

Incontri d’estate in libreria tra editori, scrittori e lettori. Al via venerdì 28 giugno, alle 19, nella nuova sede della storica casa editrice palermitana Nuova Ipsa Editore (via dei Leoni, 71), la rassegna “Aperi-Libro”, ciclo di appuntamenti con aperitivo insieme agli autori Nuova Ipsa e delle case editrici siciliane.

Obiettivo è l’incontro, quello che passa non solo attraverso i libri, ma soprattutto attraverso i protagonisti della filiera dell’editoria: dagli editori che preparano i testi degli scrittori ai lettori, destinatari primi dei cataloghi pensati per un preciso pubblico. Durante le serate sarà possibile conoscere autori contemporanei siciliani e non e i loro testi: non sono incontri legati a un libro, ma all’intera produzione degli scrittori che si svelano al loro pubblico.

La rassegna vuole essere un momento di conoscenza che fa rete in editoria, con chiacchiere letterarie a partire da romanzi, saggi e raccolte edite dalle case editrici dell’Isola, cui la Nuova Ipsa Editore apre le porte all’interno della sua nuova sede in via dei Leoni, forte dei suoi 38 anni di storia a Palermo. Casa Nuova Ipsa è una libreria-laboratorio: spazio vendita all'ingresso e sede della casa editrice nel retrobottega, una vera e propria cucina editoriale, dove potere conoscere i segreti dell'editoria.

Primo incontro, venerdì 28 con la giornalista torinese Letizia Gariglio, ex insegnante e formatrice nell’area della comunicazione, nonché autrice di testi teatrali. Per Nuova Ipsa Editore, Letizia Gariglio ha pubblicato la raccolta di poesie di amore e disamore “Amaritudine”, la raccolta di racconti “La felicità è momentaneamente occupata” e il volume insolito di matematica vedica “Storie vediche”. Suo ultimo libro è un saggio sulla sacralità femminile, dal titolo “Sulle tracce della Dea”. Su tutti i suoi testi saranno invitati a fare domande i lettori, spaziando tra le diverse tematiche affrontate dall’autrice, dal rapporto tra scienza e letteratura alle indagini storiche sulle divinità antiche. Dialoga con l’autrice la psicoterapeuta Francesca Picone.