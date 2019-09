Incontri d'autore con aperitivo, Mauri Lucchese racconta "Caravaggio e dintorni"

Incontri d’autore con aperitivo servito al tavolo. Chiacchiere con scrittori siciliani e non per fare rivivere i luoghi dei libri. Continua, venerdì 27 settembre, alla Nuova Ipsa libreria (via dei Leoni, 71), la rassegna “Aperi-Libro”, a cura della stessa casa editrice, e pensata per ospitare autori ed editori in incontri informali con aperitivo a cura della Caffetteria dei Leoni.

Nuovo appuntamento con l'autore Mauri Lucchese, conoscitore di tecniche artistiche e pittoriche e autore del libro “Palermo monamour”. In occasione dell’Aperi-Libro, Lucchese presenta il suo ultimo libro “Caravaggio e dintorni”. Durante la serata, sarà esposta una copia della “Natività” del Caravaggio. Dialoga con l’autore Marianna La Barbera. Ospite Francesco Federico. Gli incontri con aperitivo hanno un limite massimo di 40 persone. Costo 10 euro.