"Camminatore solitario", il libro di Antonio Fiasconaro per l'aperi-libro alla Nuova Ipsa

Per la mini-rassegna “Aperi-Libro”, a cura della casa editrice Nuova Ipsa, venerdì 6 settembre, alle 19, nella sede e libreria della casa editrice, in via dei Leoni, 71, l’incontro con lo scrittore e giornalista Antonio Fiasconaro, autore del libro sulla storia di Damiano Cosenza, il “Camminatore solitario” (Edizioni Arianna) che dalla Sicilia ha percorso 24.272 chilometri a piedi tra deserti, foreste e ghiacciai in giro per il mondo.

Fiasconaro si definisce un “artigiano del giornalismo”, un collezionista di storie che dal 1990 lavora per il quotidiano “La Sicilia” di Catania. Già consigliere nazionale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Fiasconaro si è dedicato alla scrittura di saggi e romanzi.

Scrittore versatile, per la casa editrice Nuova Ipsa ha pubblicato nel 2013 il noir “Morte d’autore a Palermo”, premio letterario “Pietro Mignosi” per la saggistica, e nel 2017 “I masnadieri dell’Acquasanta”, storia di sangue e di mafia nella Sicilia postunitaria. Tra le sue ultime pubblicazioni, “Il mistero di Ninfa” (Edizioni Kalós, 2018) e “Il camminatore solitario” (Edizioni Arianna, 2019), già premio Ussi alla memoria di Damiano Cosenza.

In occasione dell’aperitivo in libreria, l’autore dialogherà insieme ai lettori su tutta la sua produzione narrativa e saggistica. Durante l’incontro, l’aperitivo servito al tavolo (costo 10 euro), a cura della Caffetteria dei Leoni. Gli incontri con aperitivo hanno un limite massimo di 40 persone. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria solo per aperitivo. Costo 10 euro.