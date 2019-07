Gli anni Quaranta in Sicilia, aperi-libro tra storie e racconti con Attilio Albergoni

Libreria Nuova Ipsa Editore: una casa per lettori ed editori in Sicilia. Dopo 38 anni di storia nell’editoria libraria, la casa editrice siciliana Nuova Ipsa Editore, fondata da Claudio Mazza e adesso portata avanti dal figlio Alessio Mazza, cambia sede e si veste di nuovo, ideando nuovi spazi con rassegne letterarie dedicate ai lettori e incontri in libreria con aperitivo, come “L’Aperi-Libro”, appuntamento del venerdì dove autori siciliani e non, raccontano ai lettori l’intera produzione delle loro opere, da saggi e romanzi alle raccolte di racconti, per gustare poi insieme un ricco aperitivo.

"Per resistere in editoria bisogna reinventarsi - dice Alessio Mazza - così abbiamo fatto noi, cercando di fare rete tra editori, senza concorrenze, ma ritornando a quel senso di comunità che solo i libri sanno dare". Nuovo appuntamento, giovedì 4 luglio, alle 18,30, nella libreria di via dei Leoni, 71, con lo scrittore Attilio Albergoni, che presenta il libro “L’ultima estate” (Arti Grafiche Palermitane).

Albergoni, che da vent’anni si occupa di ricerca storica, iconografica e documentaria negli archivi d’Italia, racconta quattordici storie di uomini e donne, vissute tra il 1940 e il 1943 in Sicilia. Dentro ognuna di esse si vivono, e rivivono, piccoli ricordi ed emozioni, episodi divertenti di vita quotidiana, ma anche drammatici. Le storie si snodano in un vissuto che ha come sfondo tutta la Sicilia di quegli anni terribili dove molti riuscirono a trovare un proprio modo di vivere la tragedia della guerra. Gli scenari variano come varia la geomorfologia di questa terra, dal mare alla montagna, dalla grande città al piccolo centro abitato, dalle pianure aride alle colline lussureggianti, dove uomini e donne vivono le loro esperienze di quegli anni non volute ma subite.

Gli appuntamenti in Casa Nuova Ipsa continuano venerdì 12 luglio, alle 19, con il secondo appuntamento della rassegna “Aperi-Libro”, insieme allo scrittore e giornalista Vincenzo Prestigiacomo, autore di saggi storici sui Florio, la Targa Florio e la Palermo della Belle Époque. E ancora giovedì 18 luglio, alle 18,30, con lo scrittore Giorgio Gigliotti, autore della raccolta di racconti “Pane e Allah” (edizioni Ponte Sisto), un approfondimento sul mondo arabo tra attualità e romanzesco.