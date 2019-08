Incontri d’autore con aperitivo, da Nuova Ipsa l'appuntamento con Salvatore Requirez

Incontri d’autore con aperitivo. Continua alla Nuova Ipsa libreria (via dei Leoni, 71), la rassegna “AperiLibro”, a cura della stessa casa editrice, pensata per ospitare autori ed editori siciliani e non in incontri informali.

Nuovo appuntamento, venerdì 30 agosto, alle 19, con Salvatore Requirez, medico e scrittore di libri storici sulla famiglia Florio e la Targa Florio. Sue pubblicazioni sono “Le ville di Palermo”, con la presentazione di Dacia Maraini e “Targa Florio”, targa d’onore al Premio Bancarella Sport. Tra gli ultimi testi pubblicati, “Il Leone di Palermo", affresco della società siciliana imprenditoriale e mondana tra Ottocento e Novecento e “Con gli occhi di Franca”, diario immaginario di Franca Florio che ricostruisce gli eventi privati e pubblici della nobildonna nella Palermo di fine Ottocento.

Scopo della rassegna è fare rete tra autori e case editrici di tutta Italia, promuovendo in particolare le realtà siciliane, in momenti di incontro che ritornano a un desiderio di comunità tra gli amanti della lettura. Durante la serata con Requirez, l’autore presenterà in anteprima assoluta alcune anticipazioni del nuovo libro, in libreria da ottobre, “Il Giro Automobilistico di Sicilia”, cronistoria con foto inedite, ricavate da archivi e collezionisti, sul “Giro di Sicilia”, evento sportivo a volte mal ricordato, ma che segnò un’epoca con grandi piloti e auto, con un valore sociale e culturale che per anni ha rappresentato un riferimento per decine di manifestazioni che altrove lo presero a modello.

Gli incontri con aperitivo hanno un limite massimo di 40 persone. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria solo per aperitivo. Costo 10 euro. Il prossimo appuntamento con “Aperi-libro” è venerdì 6 settembre, alle 19, con lo scrittore Antonio Fiasconaro.