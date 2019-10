Storie di vampiri e fantasmi per Halloween, l'aperi-libro per bambini con Nicola Lisci

Incontri in libreria con merenda pensati per bambini dai 3 anni in su. Dopo il successo dell’“Aperi-Libro” ideato dalla Libreria Nuova Ipsa (via dei Leoni, 71), nasce il format dedicato a bambini e famiglie per trascorrere un’esperienza creativa in libreria.

Primo appuntamento della rassegna “Aperi-Libro Bimbi” per piccoli è sabato 26 ottobre, alle 17, con l’illustratore Nicola Lisci, autore del libro illustrato “Il piccolo vampiro di nome Clementino”, edito dalla casa editrice Glifo Edizioni. La storia scritta da Lisci per le sue figlie Alice e Giulia, ha per protagoniste proprio le due bambine, che durante Halloween incontrano un vampiro un po’ speciale. L’autore leggerà la fiaba ai piccoli lettori, per poi dialogare con loro sui temi della lettura. Durante l’incontro, i bambini potranno degustare una merenda offerta dalla Caffetteria dei Leoni. L’evento è gratuito.