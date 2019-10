Dai romanzi su Palermo alla medicina omeopatica, l'aperi-libro da Nuova Ipsa

Incontri d’autore con aperitivo. Questa settimana, un doppio appuntamento alla libreria Nuova Ipsa (via dei Leoni, 71) per la rassegna “Aperi-Libro”, a cura della stessa casa editrice, e pensata per ospitare autori ed editori siciliani e non in incontri informali per conoscere scrittori e loro opere.

Primo appuntamento, domani, giovedì 24 ottobre, alle 19, con lo scrittore Fabio Ceraulo, autore di romanzi come “Il tredicesimo giorno” e “Anima di polvere”, già premiato con onorificenza per meriti letterari dalla Fondazione Ruggero II. Per la Nuova Ipsa, ha pubblicato “Vertigo. Il commercio dell’inferno”, un racconto "lungo" che parla di un viaggio, quello di una giovane ragazza africana dalla sua città verso l'Italia, paese di speranza per un lavoro e un futuro tranquillo. Presto il percorso si trasformerà in un incubo, fatto di violenza e negazione di qualsiasi diritto umano.

“L’Aperilibro” continua venerdì 25, alle 19, con lo scrittore Francesco Oliviero, medico, specialista e psichiatra. Da anni si occupa di medicina bioenergetica, omeopatia, omotossicologia ed elettroagopuntura. Dal 2000 ha intrapreso la strategia diagnostica e terapeutica della medicina omeosinergetica. Inoltre, è presidente dell’A.M.O.S. (Accademia di medicina Omeosinergetica). L’incontro è un momento per parlare di medina alternativa, a partire dai suoi testi, tra cui “Benattia”, saggio sulla vita e il senso della malattia e “Manuale del Ben-essere”.

Tutti gli aperitivi sono preparati e serviti al tavolo dalla Caffetteria dei Leoni. Gli incontri con aperitivo hanno un limite massimo di 40 persone. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria solo per aperitivo al numero 091.6819025 o direttamente al sito della rassegna www.aperilibroconautore.it compilando l’apposito form relativo all’autore. Costo 10 euro.