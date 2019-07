Pane e Allah per l'aperi-libro, alla scoperta del mondo arabo con lo scrittore Giorgio Gigliotti

Dopo il successo dei primi due incontri estivi con Letizia Gariglio e Vincenzo Prestigiacomo, continua la mini-rassegna “Aperi-Libro” ideata dalla casa editrice Nuova Ipsa Editore e pensata per i nuovi spazi della libreria Nuova Ipsa in via dei Leoni, 71. Il terzo incontro giovedì 18 luglio alle 19, è dedicato alla cultura araba con lo scrittore e giornalista Giorgio Gigliotti, autore del libro “Pane e Allah” (Ponte Sisto Editore).

Una raccolta di undici novelle sulla cultura araba, per un viaggio nel deserto popolato da personaggi misteriosi e dittatori. Un libro corale con tanti protagonisti: un ex giornalista vessato dal regime che manifesta contro il dittatore che sta per essere abbattuto, un giovane sconvolto da un incubo notturno che decide di intraprendere un viaggio nel deserto, poi ancora una donna che si ritrova a letto con un uomo mentre il marito rientra a casa. Trascinato dalla scrittura di Gigliotti il lettore si immerge nella giornata melodrammatica di un giovane arabo alle prese con tradizioni e stereotipi, tra le bombe a Gaza City fino alla storia scandalosa di un giovanissimo emigrato a Roma, la sua emancipazione attraverso una storia d’amore controversa e il faticoso ritorno a casa.

“Pane e Allah” è il secondo lavoro che l’autore dedica alla cultura araba, dopo il suo precedente “Hotel Allah”. Dopo le primavere arabe, Giorgio Gigliotti sentiva il bisogno di finire una narrazione iniziata qualche anno fa, leggendo i cambiamenti avvenuti in quell’immensa nazione che si affaccia sul bacino sud del Mediterraneo, il mondo islamico, da qui il suo libro di narrativa che tra immaginazione e cronaca, prova a descrive un mondo, poi non così lontano.

Con l’autore dialoga, Alfonso Mazza, docente di arabo. Letture di Rinaldo Clementi. A seguire, l'aperitivo servito al tavolo a cura della Caffetteria dei Leoni. Gli incontri con aperitivo hanno un limite massimo di 40 persone. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria solo per aperitivo. Costo 10 euro.