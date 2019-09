La Sicilia come utopia del Mediterraneo, "aperi-libro" con Giuseppe Giaconia

Incontri d’autore con aperitivo. Continua per l’ottavo appuntamento, venerdì 13 settembre, alle 19, nella libreria Nuova Ipsa (via dei Leoni, 71), la rassegna “AperiLibro”, a cura della stessa casa editrice, e pensata per ospitare autori ed editori siciliani e non. Una formula dedicata ai lettori, che dagli esordi, nel mese di giugno, ha riscosso un successo di pubblico con una media di duecento lettori in sette incontri estivi in libreria.

Nuovo appuntamento sarà con l'autore Giuseppe Giaconia di Magaido, sempre con la classica formula dell’aperitivo (costo 10 euro) servito al tavolo, a cura della Caffetteria dei Leoni.

Giuseppe Giaconia di Migaido, originario di Mistretta, Messina, vive tra Palermo e Cefalù. Laureato in Economia, è un grande appassionato di automobilismo storico e sportivo. Vice Presidente del “Veteran Car Club Panormus”, presidente del “Ferrari Club Sicilia” e anche consigliere del “Ferrari Club Italia”, è presidente del club “La Sicilia dei Florio” e dell’ARACI-Distretto 2110 fellowship dei Soci Rotary appassionati di automobilismo. È stato fondatore e Presidente del Club “Bridge Team Palermo”.

Per Nuova Ipsa Editore ha pubblicato il romanzo “Utopia Mediterranea”, storia della Sicilia al tempo dell’Unità d’Italia, raccontata attraverso il sogno di rendere l’Isola crocevia del Mediterraneo. Suo anche il romanzo “Vita di Gattopardo”, edito da Salvatore Marsala. Dei suoi libri, Giaconia parlerà insieme ai lettori.