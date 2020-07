Algoritmo: concerti, installazioni, mostre fotografiche e talk a Palazzo Fatta

Venerdì 17 luglio, dalle ore 21:00 all'1:30, il collettivo Paradigma, in sinergia con MainOFF Festival e Brusio Netlabel, presenta il secondo appuntamento di Algoritmo, rassegna di concerti per pianoforte, installazioni, mostre fotografiche e talk a Palazzo Fatta, in Piazza Marina 19 a Palermo. In particolare, la serata prevede le installazioni di Chiara Gullo e Raffaele Milazzo e le live performance di Alessandro De Rosalia ed Emiliano Pennisi, i quali proporranno un dialogo fra sintetizzatori analogici, pianoforte a coda e software Max/MSP. Per accedere all'evento bisogna prima effettuare la registrazione in questo form.