Tutti pazzi per la Cinquecento, le storiche auto della Fiat a spasso per Palermo

Il 16 settembre la città di Palermo sarà invasa dalle storiche Fiat 500 per la seconda edizione del Meeting della Città organizzato dal Coordinamento del Fiat 500 Club Italia guidato dal fiduciario Roberto Accurso.

Sempre più spesso gli incontri in 500 sono occasione per i partecipanti di scoprire le bellezze turistiche delle più belle città italiane. Il Fiat 500 Club Italia ha da tempo adottato il motto “SlowDrive”, invitando i suoi associati (che sono circa 21.000 in tutto il mondo) a godersi la guida della bicilindrica su strade panoramiche, curiosando tra le peculiarità del territorio e lasciandosi sorprendere da panorami mozzafiato e gusti genuini di cui l’Italia è ricca. Per questo motivo i raduni del Fiat 500 Club Italia sono tra i più apprezzati: la cura dell’organizzazione garantisce ai partecipanti un’esperienza sempre diversa e unica che arricchisce di ricordi ed emozioni. Il raduno palermitano non fa eccezione e l’intenzione degli organizzatori è proprio quello di fare del 16 settembre una giornata speciale, non solo per i partecipanti alla manifestazione, ma anche per i turisti e per i cittadini che potranno essere coinvolti nella festa ed avvicinarsi alle mitiche auto, scoprendone le storie provenienti da diverse regioni italiane. Il programma prevede l’incontro già dalle 8 di mattina presso il centro commerciale Conca d’Oro, nell’ambito del Motor Show. Alle 11.30 il convoglio di auto partirà per un giro turistico nelle vie della città, occasione per gli equipaggi (che saranno 120!) di vedere Mondello, Serracavallo ed il Lungomare di Isola delle Femmine, prima di fermarsi per il pranzo e le premiazioni presso il ristorante "Il Grownd" di Cinisi.