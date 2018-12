Radical design revolution, a Palermo una settimana di eventi tra arte e artigianato

Alab, Associazione liberi artigiani ed artisti Balarm, si propone come promotrice di una rinascita e rivalutazione della città di Palermo, attraverso la promozione dell’arte e dell’artigianato, della cultura e dell’innovazione.

Radical Design Revolution, è l’evento di design Alab, attraverso il quale si intende avviare una trasformazione culturale e di pensiero che passa per le arti e l’artigianato. Dal 14 al 21 Dicembre, si darà vita alla Radical Design Revolution di Palermo. In programma conferenze e workshop dell'architetto danese Niels Peter Flint, incontri e seminari a cura del professore Carlo Romano, tra gli ospiti Antonio Presti, presidente della Fondazione Fiumara d'Arte e poi mostre, musica e aperitivi.

Per tutta la durata dell’evento avrà luogo openalab, esposizione diffusa lungo il circuito Alab: i laboratori Alab apriranno le porte con workshop, incontri e mostre. Dal 17 al 21 Dicembre, il Crezi.plus ospiterà Alab Radical Design Revolution Exposition, raccolta di pezzi di design autoprodotti, ideati e realizzati dai designers Alab, i quali presenteranno i loro lavori relativi al “radical and sustainable micro-living” del danese Flint. Progetti ed oggetti, legati ad un nuovo ed auspicabile, oltre che, oramai, improcrastinabile modo di vivere, volto alla sostenibilità di ogni gesto quotidiano. Per una sostenibilità radicale che passa per l’arte e che giunga alla totalità degli aspetti sociali, economici ed umani.

Il programma

Da Venerdì 14 a Venerdì 21 Dicembre

10.00-19.00

Laboratori Alab

OPENALAB

ESPOSIZIONE DIFFUSA LUNGO IL CIRCUITO ALAB

Venerdì 14 Dicembre

11.00-13.00 - Centro storico

VISITA GUIDATA DEI LABORATORI ALAB

17.00-19.30

ALAB, Via Divisi 39

MERDE MAGIC_WORKSHOP DI NIELS PETER FLINT

Incontro di introduzione ai temi della sostenibiltà legata alla cultura economica e sociale, proponendo l’innovazione come scelta creativa e radicale, al fine di sviluppare visioni, servizi e prodotti concreti, in grado di mixare tecnologie, tradizione e natura.

ore 19.30-21.30

Hotel Patria, Via Alloro 106

ALAB RADICAL DESIGN REVOLUTION_OPEN PARTY

Dj set Massimo Palmigiano

Sabato 15 Dicembre

Laboratori Alab

WORKSHOP

Da lunedì 17 a Venerdì 21 Dicembre

Dalle 10.00 alle 19.00

Crezi.plus - Via Paolo Gili, 4

ESPOSIZIONE ALAB RADICAL DESIGN REVOLUTION

L’esposizione è una raccolta di pezzi di design autoprodotti, ideati e realizzati dai designers ed artigiani ALAB, i quali presentano i loro lavori relativi al “Micro-Living”: progetti ed oggetti sostenibili all’interno di uno spazio minimo, unico, ridotto all’essenziale.

Lunedì 17 Dicembre

16.30-19.30

Crezi.plus - Via Paolo Gili, 4

RADICAL SUSTAINABLE INNOVATION_CONFERENZA DI NIELS PETER FLINT

Introduzione ai temi di economia circolare, alla crescita di una nuova coscienza e consapevolezza sostenibile, fin ora tanto discussa ma mai applicata in termini di quotidianità.

Si affronteranno i temi della sostenibiltà legata alla cultura architettonica, costruttiva e sociale, proponendo l’innovazione come scelta creativa e radicale, al fine di sviluppare visioni, servizi e prodotti concreti, in grado di mixare tecnologie, tradizione e natura. Il nord ed il sud si incontrano e scontrano nel centro geometrico, oltre che geografico, la cui attualità ha reso centro di contese, dispute e contraddizioni così discordi ed incompatibili alla idea di sostenibilità sociale che alab incarna.

Martedì 18 Dicembre

Laboratori Alab

WORKSHOP

ore 15.00-19.30

SEMINARIO “LA COMUNICAZIONE SOSTENIBILE” con il PROF. CARLO ROMANO (prima parte)

COME CONOSCERE, COME COMPRENDERE IL COMPLESSO MONDO DEI COMPORTAMENTI UMANI

Mercoledì 19 Dicembre

ore 16.30-19.00

Crezi.plus - Via Paolo Gili, 4

NOMAD LIFE - THE WORLD'S LARGEST NEW BUSINESS AREA OR A VISION? CONFERENZA DI NIELS PETER FLINT

Introduzione al tema migratorio attuale ed analisi dei possibili scenari futuri, in relazione ai cambiamenti climatici e nuove migrazioni. Il processo di migrazione sarà approfondito ed esaminato in una nuova visione radicale e sostenibile: nuovi approcci e soluzioni future alla questione migratoria, in termini di "nomadicità" globale.

Giovedì 20 Dicembre

Laboratori Alab

WORKSHOP

Venerdì 21 Dicembre

ore 15.00-19.30

SEMINARIO “LA COMUNICAZIONE SOSTENIBILE” con il PROF. CARLO ROMANO (seconda parte)

ore 19.00-22.00

Crezi.plus - Via Paolo Gili, 4

ALAB RADICAL DESIGN REVOLUTION_CLOSING PARTY

Gallery