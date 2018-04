I racconti sul vino di "Perbacco", Sandro Dieli e Diego Spitaleri al Caffè del Massimo

Un viaggio che consente al pubblico di sognare, partendo dal Caucaso, culla del vino, per giungere nel cuore del Mediterraneo attraverso un percorso narrativo pieno di fascino. Il tutto, avendo sempre il vino come strumento per la comprensione del mondo.

Un testo pieno di tante sollecitazioni, “Perbacco, storie e racconti sul vino" di e con Sandro Dieli, che venerdì 6 aprile al Caffè del Teatro Massimo, avrà come protagonista anche il dolce suono del pianoforte di Diego Spitaleri, con le musiche da lui stesso composte proprio per l’occasione. Aperitivo servito al tavolo a partire dalle 19.30, a 15 euro. A seguire, lo spettacolo.