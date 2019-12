Un Natale di solidarietà e generosità: Anirbas onlus raccoglie giocattoli, vestiti e coperte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un’iniziativa di solidarietà e generosità per dare un felice Natale ai meno fortunati organizzata dall’Associazione Anirbas Onlus e da Kamerette.it. Chi vorrà aderire all’iniziativa potrà recarsi, tra il primo e il 21 dicembre, presso la sede di Kamerette.it in largo Paul Harris, 256, (ex via Umberto Giordano), dove è stato predisposto un punto di raccolta di giocattoli, vestiti per bambini (0-12 anni), coperte e anche indumenti per adulti. Il materiale dovrà essere in buone condizioni. L’associazione Airbas si occuperà successivamente di distribuire giocattoli e vestiti raccolti ai più bisognosi. Ma per i più piccoli c’è un altro buon motivo per consegnare giocattoli e vestiti: una grande buca dove poter imbucare le letterine per Babbo Natale con desideri e sogni che vogliono realizzare.