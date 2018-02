Viveri e farmaci per gli amici a quattro zampe, la raccolta a piazza Unità d'Italia

A febbraio tornano in piazza le raccolte per il mantenimento dei cani: sabato 10 febbraio in piazza Unità d'Italia dalle ore 10 alle 17.

Possono essere portati in dono agli amici a 4 zampe: croccantini e scatolette di cibo umido per adulti; croccantini, scatolette di cibo umido per cuccioli; medicine (Allopurinolo 300 mg - Amoxicillina + Acido Clavulanico, 1gr - Bassado o Miraclin 100mg - Ceftriaxone 1gr - Spiramicina - Metronidazolo 250mg - Onsior 10, 20 e 40 - Stomorgyl 20 e Vermifughi per adulti e cuccioli); antiparassitari: collari per cani di taglia media e/o pipette; guinzagli, collari, pettorine ad H; detersivo per piatti, candeggina, sacchi neri grandi per i rifiuti, scope e palette per esterni. Al banchetto troverete anche simpatici gadget della Lega Nazionale per la Difesa del Cane per grandi e piccini il cui ricavato andrà a sovvenzionare l’acquisto di croccantini e medicine.