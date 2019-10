Sabato 26 ottobre giornata sulla raccolta delle olive all’istituto Cim

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' tempo d'olive: raccogliamo, produciamo e cresciamo insieme": open day Cim – 26 Ottobre La Scuola Paritaria dell'Infanzia e Primaria Cuore Immacolato di Maria organizza l'Open Day sabato 26 ottobre dalle ore 9.30 alle 12.30, presso i locali della sede, in via Cappuccini, 101. I bambini saranno impegnati in diverse attività e laboratori didattico-creativi quali la raccolta delle olive e la degustazione dell'olio. A partire dall'esperienza diretta e concreta i bambini conosceranno le caratteristiche e le proprietà dell'ulivo e dei suoi frutti nonché le fasi del processo di produzione dell'olio. L'evento offre, inoltre, l'opportunità ai genitori di conoscere l'offerta formativa 2020/2021, le attività extracurricolari pomeridiane come laboratori di musica, danza e lingua straniera e la novità dell'apertura del MICRO NIDO 12-36 mesi. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio segreteria, tel: 091422006.