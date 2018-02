"All R.Star kids experience", al via l'open weekend tra giochi e divertimento

Due giorni di iniziative, giochi e laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi tra natura, robotica e tecnologia. Domani, sabato 17 e domenica 18 febbraio da R.Star, la concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart in viale Michelangelo 1822 a Palermo, va in scena All R.Star Kids Experience. In occasione dell’open weekend, promozioni da non perdere e straordinarie offerte su Mercedes-Benz, smart e usato. Ecco le iniziative in programma:

Ludotech, imparare giocando sulle strade della mobilità del futuro

Sabato 17 e domenica 18 febbraio, in occasione dell'open weekend dedicato a Classe B Tech, R.Star ospita una nuova edizione di Ludotech e apre le porte ai futuri automobilisti attraverso coinvolgenti percorsi ludico-didattici adatti a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni per entrare nel mondo dell’automotive dal punto di vista tecnologico. Ludotech trasformerà lo showroom in un'area sociale didattica in cui i giovani potranno imparare giocando con la tecnologia, avranno modo di progettare l’auto del futuro e apprendere concetti innovativi legati alla mobilità ed alla sostenibilità. Le attività proposte saranno seguite dal team di Codemotion kids, professionisti esperti nelle tecnologie digitali per l’educazione.

A dare il benvenuto agli ospiti di Ludotech la nuova Classe B TECH, una serie speciale che aggiunge alla funzionalità, il comfort e la sicurezza che da sempre caratterizzano il monovolume della Stella, inediti contenuti tecnologici che rendono ancora più esclusive le tre versioni tradizionali, Executive, Sport e Premium. Ecoincentivo di 4 mila euro a chi permuta un’auto diesel da EU1 a EU4 anche per l’acquisto anche di GLA, CLA, Classe A e Classe C. Approfitta dell’open weekend per venirla a provare in concessionaria.

Smart FOR GEO, i bambini vanno alla scoperta della terra

Quando si sono formate le rocce? Dove nascono i colori? Venite a scoprirlo in occasione di smart for geo, i laboratori didattici dedicati all’esplorazione della terra per tutte le fasce di età, condotti dagli esperti dell’associazione Geode. Il laboratorio “Tante tinte” farà conoscere ai più piccoli la storia dei colori, da sempre sinonimo di smart. Impareranno che le tinte nascono dai minerali e sperimenteranno diverse tecniche pittoriche utilizzando i minerali sbriciolati. L’appuntamento “Rocce e minerali” insegnerà ai bambini che anche le smart provengono da rocce e minerali, risorse esauribili che vanno tutelate. Microscopi alla mano, i bambini si trasformeranno in piccoli geologi, imparando a riconoscere l’età delle rocce e la materia dei meteoriti. Il laboratorio “Orientiamoci” è dedicato ai viaggi, alla gioia di percorrere sempre nuove strade, quelle che smart ha percorso nei suoi 20 anni di storia, che si celebrano quest’anno. I ragazzi scopriranno come è cambiato il modo di orientarsi nella storia e impareranno a leggere una carta topografica, utilizzare una bussola e il sistema Gps. Quali metalli si utilizzano per costruire una smart? L’appuntamento “Geo risorse consapevoli” rivelerà ai ragazzi che nei circuiti elettrici c’è anche l’oro o che i finestrini sono costruiti con la sabbia.

Nuova smart 20th anniversary, la city car in edizione speciale

Smart, il marchio che ha rivoluzionato la mobilità urbana, festeggia il suo 20^ compleanno con la nuova serie speciale ‘20th anniversary’. Un’esclusiva limited edition che entra a far parte dell’hall off fame delle oltre 60 ‘instant classic’ che hanno contribuito al successo di smart.

La nuova limited edition ‘20th anniversary’ è caratterizzata da un allestimento che offre il massimo in termini di comfort, sportività ed infotainment. Salgono a bordo della ‘20th anniversary’ il pacchetto LED&Sensor con funzione cornering light, il pacchetto comfort, il pacchetto sportivo con assetto ribassato di 10 millimetri, il pacchetto Cool&Media ed il Brake Assist Attivo. Una dotazione di equipaggiamenti mai vista prima caratterizzata da un sorprendente vantaggio cliente. Anche dal punto di vista estetico, il terminale di scarico cromato, il volante multifunzione a tre razze in pelle, la pedaliera in acciaio e i cerchi in lega da 16’’ a 8 razze, sottolineano il carattere sportivo della ‘20th anniversary’.

Vernice white o black e pacchetto anniversary: venite a provarla su strada questo fine settimana e scoprite la promo dedicata. Con motorizzazione da 70CV e cambio twinamic, nella colorazione white e cellula di sicurezza tridion grey matt, e con motorizzazione 90 CV turbo e cambio twinamic nella colorazione black e cellula di sicurezza tridion grey. Disponibile anche nella versione for four. Offerte a partire da 14.900 euro.

Usato, offerte da non perdere

Offerte speciali anche sull’usato di tutti i marchi. Consultatele anche on line sul nuovo sito ufficiale della concessionaria, www.rstar.it