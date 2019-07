(R)evolution Romagnolo, appuntamento in spiaggia all'insegna del riuso creativo

Domenica 21 luglio alle 18:30 appuntamento presso la spiaggia di Romagnolo, per continuare insieme a noi la nostra rivoluzione! Ci dedicheremo al riuso creativo dipingendo una barca che abbiamo trovato abbandonata lungo la costa sud, facendola diventare una bellissima fioriera dove pianteremo alcune piante offerte gentilmente dal comune di Palermo. Vestiti con abiti comodi e porta con te dei guanti in lattice per evitare di sporcarti le mani. Accettiamo volentieri donazioni come: acqua ragia, vernici e pennelli. L'appuntamento è vicino al ristorante cantastorie di Via Messina Marine, 166