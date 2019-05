"Lassala peddiri la plastica": ultimo appuntamento con (R)evolution Romagnolo

Siamo arrivati all'ultimo incontro di pulizia dedicata alla spiaggia di Romagnolo, per iniziare a dare vita agli eventi artistico culturali che Azzizzart ha in mente per voi. Concluderemo in bellezza aderendo alla campagna #lassalapeddiri la plastica fa schifo! insieme agli amici di Fajdda unione giovanile indipendentista, Tu sei la città, Scalo5B e Lisca Bianca. (R)evolution Romagnolo continuerà la sua avventura iniziando a godere di questo meraviglioso spazio all'aria aperta. Abbiamo tantissime novità in cantiere.