Blue, pop e rock con la musica dei "Quattro" allo Spasimo

Quattro chitarre, quattro voci, un solo spettacolo. Umberto Porcaro Manfredi Tumminello Ferdinando Moncada Claudio Terzo portano il loro show “Quattro” il 22 agosto alle 21 allo Spasimo, nell’omonima via.



Si alterneranno brani pop, blues e rock, rimodulati nello stile degli artisti protagonisti sul palco. Il biglietto di ingresso costa 15 euro, inclusi diritti di prevendita. I ticket si possono comprare da Mela Ripari in via Guglielmo Marconi 4/A. Evento Dorian. Per contatti telefonare al 3807980615.